Erdoğan: Attığımız adımlara karşı ters adımlar atanlara şiddetli cezai müeyyideler uygulayacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan marketlerin KDV indirimi sonrası marketlerin fiyat artışına gitmesine ilişkin, "Bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideler uygulayacağız. Vatandaşımızı ezmeye, vatandaşımıza yönelik bu tür arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"KARDEŞ ÜLKELERİN GÜVENLİĞİNİ VE İSTİKRARINI KENDİMİZİNKİNDEN AYRI GÖRMÜYORUZ"

"BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ÖNDE GELEN TİCARET ORTAKLARIMIZ ARASINDA"

"EŞİM TEDAVİSİNE DEVAM EDİYOR"

KDV İNDİRİMİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel