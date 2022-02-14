Erdoğan: Attığımız adımlara karşı ters adımlar atanlara şiddetli cezai müeyyideler uygulayacağız (1) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erdoğan: Attığımız adımlara karşı ters adımlar atanlara şiddetli cezai müeyyideler uygulayacağız (1)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Erdoğan: Attığımız adımlara karşı ters adımlar atanlara şiddetli cezai müeyyideler uygulayacağız (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan marketlerin KDV indirimi sonrası marketlerin fiyat artışına gitmesine ilişkin, "Bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideler uygulayacağız.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan marketlerin KDV indirimi sonrası marketlerin fiyat artışına gitmesine ilişkin, "Bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideler uygulayacağız. Vatandaşımızı ezmeye, vatandaşımıza yönelik bu tür arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Erdoğan, temel gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indiriminin ardından bazı marketlerin fiyat artırımı yaptıkları iddialarına ilişkin, "Bu konuyla ilgili gerek Hazine ve Maliye bakanım gerek Ticaret bakanım açıklamalarını yaptılar. Kurduğumuz denetim ekipleri ile bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideler uygulayacağız. Vatandaşımızı ezmeye, vatandaşımıza yönelik bu tür arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır. Bu konuda gerek Hazine gerek Ticaret Bakanlıklarımız müfettişleriyle buraların kontrolünü denetimi sürdüreceklerdir" dedi.


Erdoğan: Attığımız adımlara karşı ters adımlar atanlara şiddetli cezai müeyyideler uygulayacağız (1)

Erdoğan: Attığımız adımlara karşı ters adımlar atanlara şiddetli cezai müeyyideler uygulayacağız (1)

Erdoğan: Attığımız adımlara karşı ters adımlar atanlara şiddetli cezai müeyyideler uygulayacağız (1)

Erdoğan: Attığımız adımlara karşı ters adımlar atanlara şiddetli cezai müeyyideler uygulayacağız (1)

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ticaret, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title