ERDOĞAN: ATTIĞIMIZ ADIMLARA KARŞI TERS ADIMLAR ATANLARA ŞİDDETLİ CEZAİ MÜEYYİDELER UYGULAYACAĞIZ (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan marketlerin KDV indirimi sonrası marketlerin fiyat artışına gitmesine ilişkin, "Bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideler uygulayacağız. Vatandaşımızı ezmeye, vatandaşımıza yönelik bu tür arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Demirören Haber Ajansı - Güncel