Erdoğan: "Attığımız adımlar sayesinde, 411 binden fazla Suriyeli kardeşimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde memleketlerine geri dönmesini sağladık."
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Erdoğan: "Attığımız adımlar sayesinde, 411 binden fazla Suriyeli kardeşimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde memleketlerine geri dönmesini sağladık."

21.11.2020 19:11 | Son Güncelleme: 21.11.2020 19:14
Erdoğan:

Erdoğan: "Attığımız adımlar sayesinde, 411 binden fazla Suriyeli kardeşimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde memleketlerine geri dönmesini sağladık.

Erdoğan: "Attığımız adımlar sayesinde, 411 binden fazla Suriyeli kardeşimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde memleketlerine geri dönmesini sağladık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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