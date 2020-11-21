Erdoğan: "Attığımız adımlar sayesinde, 411 binden fazla Suriyeli kardeşimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde memleketlerine geri dönmesini sağladık."
21.11.2020 19:11 | Son Güncelleme: 21.11.2020 19:14
Erdoğan: "Attığımız adımlar sayesinde, 411 binden fazla Suriyeli kardeşimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde memleketlerine geri dönmesini sağladık.
Erdoğan: "Attığımız adımlar sayesinde, 411 binden fazla Suriyeli kardeşimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde memleketlerine geri dönmesini sağladık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu