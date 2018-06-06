Erdoğan, Kurdaki Dalgalanmayı Değerlendirdi: Bunların Tek Derdi Beni Çökertmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası iftar programına katıldı. Erdoğan buradaki programının ardından açıklamalarda bulundu.

"BUNLARIN TEK DERDİ ERDOĞAN'I ÇÖKERTMEK"

Erdoğan ''Bunların tek derdi Erdoğan'ı çökertmek. Öyle sipariş üzere kredi derecelendirme kurumu ile bir yere gidemezler. Kur ve faizde oynanan oyunlarla ekonomimizi etkilemeye çalışıyorlar, ekonomik göstergeler iyi durumda'' dedi.

"BAKALIM MAHCUP OLACAKLAR MI?"

Erdoğan "Ekonomimize bakarak değil, ülkemiz aleyhinde oluşturulan havayı körüklemek için açıklamalar yapan kredi derecelendirme kuruluşları büyüme rakamlarımızı görünce bakalım mahcup olacaklar mı? Bunların derdi ne biliyor musunuz? 24 Haziran. 24 Haziran'da acaba AK Parti'yi çökertebilir miyiz? Erdoğan'ı çökertebilir miyiz? Bütün hesapları bu. Ama çökertemeyecekler, başaramayacaklar" ifadesini kullandı.

"ASKERLERİMİZE, İSTİHBARATÇILARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Erdoğan konuşmasının başında ''Halen sınırlarımız içerisinde, Kuzey Irak'ta terör örgütlerine karşı operasyon yürüten tüm askerlerimize, El Bab'tan Afrin'e kadar güvenlik sağlayan askerlerimize, istihbaratçılarımıza başarılar diliyorum. Allah bu büyük mücadeleyi yürüten tüm kahramanlarımızı korusun diyorum'' şeklinde hitap etti.

Erdoğan ''Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlıklarına layık olmak için yaptığımız hizmetlerin en yakın şahidi sizlersiniz'' dedi.

Erdoğan'ın, ATO'daki iftar yemeği sonrası yaptığı açıklamalardan satırbaşları:

"TÜRK VATANDAŞI, AB VATANDAŞININ ÜÇTE İKİSİ KADAR BİR GELİRE SAHİP"

"Bundan 16 yıl önce bir Türk vatandaşı, AB ülkeleri vatandaşlarının üçte biri kadar gelire sahipti, bugün bir Türk vatandaşı, AB vatandaşlarının yaklaşık üçte ikisi kadar bir gelire sahip hale gelmiştir. Hedefimiz, 2023'e kadar bu oranı eşitlemek ve hatta geçmektir."

"TÜM ZAMANLARIN REKORUNA GİDİYORUZ"

Erdoğan, Türkiye'nin ihracatının 36 milyar dolardan ulaştığı 162 milyar dolarla rekor kırdığının altını çizerek "Turizmle vurmak istediler. Bu yıl hedef inşallah 40 milyon turisti ağırlayacağız. Tüm zamanların rekoruna gidiyoruz." dedi.

"EKONOMİMİZ 24 HAZİRAN'IN ARDINDAN YÜKSELİŞE GEÇECEKTİR"

Yunanistan'daki duruma dikkati çeken Erdoğan, "Batmışlar adamlar, bitmişler. Batmış, bitmiş adamların derecesini dört kat yükseltiyor. Bunlar batmış, çökmüşler. Sen oradan onu yükseltmekle kurtarıyor musun? İşte buyur, sokakların hali... Ne haldeler görüyorsunuz. Kur, faiz ve enflasyon sarmalıyla bozulmak istenen ekonomimiz, 24 Haziran'ın ardından yeni ve çok daha güçlü bir yükselişe geçecektir. Onun da müjdesini şimdiden veriyorum." ifadesini kullandı.