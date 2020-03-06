: Erdoğan 'Ateşkes Yürürlüğe Girecek'

06.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:46

Türkiye ve Rusya, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Şam rejimiyle yaşadığı çatışmalarda 58 can kaybı verdiği İdlib'de bugün gece yarısı, 6 Mart itibariyle yeniden ateşkes ilan edilmesine karar verdi.

Haber Videosu