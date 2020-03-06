Erdoğan 'Ateşkes Yürürlüğe Girecek'
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Erdoğan 'Ateşkes Yürürlüğe Girecek'

Türkiye ve Rusya, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Şam rejimiyle yaşadığı çatışmalarda 58 can kaybı verdiği İdlib'de bugün gece yarısı, 6 Mart itibariyle yeniden ateşkes ilan edilmesine karar verdi.

06.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:46

ve , Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Şam rejimiyle yaşadığı çatışmalarda 58 can kaybı verdiği 'de bugün gece yarısı, 6 Mart itibariyle yeniden ateşkes ilan edilmesine karar verdi.



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: Erdoğan 'Ateşkes Yürürlüğe Girecek'
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