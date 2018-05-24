Atatürk Havalimanı'nın Yerine "Millet Bahçesi" Yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında 'Cumhurbaşkanı Özel Yayını' programında açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Atatürk Havalimanı'nı millet bahçesi yapacağız. Şehrin merkezinde istiyoruz ki böyle bir millet bahçesi olsun." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

ERDOĞAN İLK SEÇİM MİTİNGİNİ ERZURUM'DA YAPACAK

İlk mitingimizi Erzurum'da başlatacağız. Çok çok farklı olacağını hissediyorum. Cumartesi oradayız.

Yarın seçim beyannamemizi açıklamak suretiyle, beyanname içerisinde ne var ne yok, tüm vatandaşlarımıza anlatacağız.

"ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ OLACAK"



Atatürk Havalimanı ile bazı illerdeki eski stadları 'millet bahçesi' haline getireceğiz. Şehrin merkezinde istiyoruz ki böyle bir millet bahçesi olsun.

"KANAL İSTANBUL İLE ADETA YENİ ŞEHİRLER KURACAĞIZ"

Kanal İstanbul maalesef gecikti o, verilmiş sözümüzdü gecikti o. Kanal İstanbul ila beraber her iki yanda adeta yeni şehirler kuracağız. Yeni havalimanın yakın mesafesine 10 binlik konutlu bir yer koyuyoruz ki oradaki personeli gidip gelirken zora sokmayalım.

"ÖTV'Yİ KALDIRIP YERİNE NEYİ KOYACAKSINIZ"

Erdoğan muhalefetin vaatlerinin sorulması üzerine ''ÖTV'yi kaldıracağız, bunun yerine neyi koyacaksın, böyle bir şey olur mu? Bunu azaltacağız desen ayrı mesale. Yerine koyacağını söyle. Benim vatandaşım bunlardan iyi biliyor bu hesapları, böyle bir şey olur mu olmaz mı?'' cevabını verdi.