Erdoğan: "(Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastaneler) Sağlık turizmine yönelik yurt dışından...
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Erdoğan: "(Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastaneler) Sağlık turizmine yönelik yurt dışından...

Erdoğan:
10.05.2020 15:40 | Son Güncelleme: 10.05.2020 15:40

Erdoğan: "(Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastaneler) Sağlık turizmine yönelik yurt dışından gelenler buraya uçaklarla, ambulans uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerinden sonra uğurlayacağız."

Erdoğan: "(Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastaneler) Sağlık turizmine yönelik yurt dışından gelenler buraya uçaklarla, ambulans uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerinden sonra uğurlayacağız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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