Erdoğan: "(Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastaneler) Sağlık turizmine yönelik yurt dışından...
10.05.2020 15:40 | Son Güncelleme: 10.05.2020 15:40
Erdoğan: "(Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastaneler) Sağlık turizmine yönelik yurt dışından gelenler buraya uçaklarla, ambulans uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerinden sonra uğurlayacağız."
Erdoğan: "(Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastaneler) Sağlık turizmine yönelik yurt dışından gelenler buraya uçaklarla, ambulans uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerinden sonra uğurlayacağız."
Kaynak: AA