Erdoğan: Asla ateşkes ilan edemeyiz, terör örgütü ile masaya oturmayız

16.10.2019 11:27

Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken operasyona ilk başta sessiz kalan Amerikan yönetimi bu defa ateşkes için bastırıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu konuda net konuşarak "Asla ateşkes ilan edemeyiz" dedi. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ateşkes ilan edin, biz de müzakere için arabuluculuk yapalım." teklifinde bulunduğunu da açıklayarak "Biz terör örgütü ile masaya oturmayız." şeklinde cevap verdiğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle