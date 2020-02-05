05.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:52

Erdoğan: "Askerlerimize ve birlikte çalıştığımız dost unsurlara yapılan her saldırı kaynağın aidiyetine bakılmaksızın ve herhangi bir ikaz yapılmaksızın misliyle cevaplandırılacaktır."

Kaynak: AA