Erdoğan: "Askerlerimize ve birlikte çalıştığımız dost unsurlara yapılan her saldırı kaynağın...
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Erdoğan: "Askerlerimize ve birlikte çalıştığımız dost unsurlara yapılan her saldırı kaynağın...

Erdoğan: "Askerlerimize ve birlikte çalıştığımız dost unsurlara yapılan her saldırı kaynağın aidiyetine bakılmaksızın ve herhangi bir ikaz yapılmaksızın misliyle cevaplandırılacaktır.

05.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:52
Erdoğan:

Erdoğan: "Askerlerimize ve birlikte çalıştığımız dost unsurlara yapılan her saldırı kaynağın aidiyetine bakılmaksızın ve herhangi bir ikaz yapılmaksızın misliyle cevaplandırılacaktır."

Kaynak: AA
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