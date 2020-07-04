Erdoğan: "Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde... Erdoğan: "Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde istenmeyen görüntülere şahit olabiliyoruz.

Erdoğan: "Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde istenmeyen görüntülere şahit olabiliyoruz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz." Kaynak: AA