Erdoğan: "Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde...
Erdoğan: "Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde istenmeyen görüntülere şahit olabiliyoruz.
04.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:52
Erdoğan: "Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde istenmeyen görüntülere şahit olabiliyoruz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz."
Kaynak: AA