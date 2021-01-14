Erdoğan: "(Aşıyla ilgili olumsuz kampanya) Aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek, bilimin ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir."
14.01.2021 19:13 | Son Güncelleme: 14.01.2021 19:13
Erdoğan: "(Aşıyla ilgili olumsuz kampanya) Aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek, bilimin ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir.
Erdoğan: "(Aşıyla ilgili olumsuz kampanya) Aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek, bilimin ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal