Erdoğan: "(Aşıyla ilgili olumsuz kampanya) Aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek, bilimin ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erdoğan: "(Aşıyla ilgili olumsuz kampanya) Aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek, bilimin ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir."

14.01.2021 19:13 | Son Güncelleme: 14.01.2021 19:13
Erdoğan:

Erdoğan: "(Aşıyla ilgili olumsuz kampanya) Aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek, bilimin ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir.

Erdoğan: "(Aşıyla ilgili olumsuz kampanya) Aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek, bilimin ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Samet Aybaba Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Emre Taşdemir İsmail Kartal
Tüm Haberler Ankara Instagram Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdoğan: "(Aşıyla ilgili olumsuz kampanya) Aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek, bilimin ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir." - Haberler Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 19:16:33. #1.14#
title