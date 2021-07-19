Erdoğan: "Aşılama yoluyla vaka, hasta ve vefat sayılarında sağlayacağımız ilerleme, bireylerin sağlığı, milletin morali ve ülkenin hedefleri...
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Erdoğan: "Aşılama yoluyla vaka, hasta ve vefat sayılarında sağlayacağımız ilerleme, bireylerin sağlığı, milletin morali ve ülkenin hedefleri...

Erdoğan: 'Aşılama yoluyla vaka, hasta ve vefat sayılarında sağlayacağımız ilerleme, bireylerin sağlığı, milletin morali ve ülkenin hedefleri...
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Erdoğan: "Aşılama yoluyla vaka, hasta ve vefat sayılarında sağlayacağımız ilerleme, bireylerin sağlığı, milletin morali ve ülkenin hedefleri bakımından kritik öneme sahiptir.

Erdoğan: "Aşılama yoluyla vaka, hasta ve vefat sayılarında sağlayacağımız ilerleme, bireylerin sağlığı, milletin morali ve ülkenin hedefleri bakımından kritik öneme sahiptir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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Erdoğan: "Aşılama yoluyla vaka, hasta ve vefat sayılarında sağlayacağımız ilerleme, bireylerin sağlığı, milletin morali ve ülkenin hedefleri... - Haberler
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