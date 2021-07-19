Erdoğan: "Aşılama yoluyla vaka, hasta ve vefat sayılarında sağlayacağımız ilerleme, bireylerin sağlığı, milletin morali ve ülkenin hedefleri...
Erdoğan: "Aşılama yoluyla vaka, hasta ve vefat sayılarında sağlayacağımız ilerleme, bireylerin sağlığı, milletin morali ve ülkenin hedefleri bakımından kritik öneme sahiptir.
Erdoğan: "Aşılama yoluyla vaka, hasta ve vefat sayılarında sağlayacağımız ilerleme, bireylerin sağlığı, milletin morali ve ülkenin hedefleri bakımından kritik öneme sahiptir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan