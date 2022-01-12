Erdoğan: Asıl mücadele geleceğin hangi kodlarla inşa edileceği konusunda

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Her ne kadar küresel sağlık ve finans krizi sebebiyle insanlığın gündeminde ekonomi ilk sırada gibi gözüküyorsa da asıl mücadelenin geleceğin hangi kodlarla inşa edileceği konusunda yaşandığını biliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahilik kültürü ile yetişen insanların bir taraftan maharetlerini sergileyerek, sanatlarını icra ederken diğer taraftan da toplumu kaynaştıran, bir arada tutan değerleri yaşattığını belirterek, "Kalemle yazan, çekiçle döven, iğneyle diken, testereyle biçen mübarek eller, bir yandan da gönüllerin fethi için gayret gösteriyor. Rabbimizin, 'işlerinizi güzel yapın' emrine, 'muhakkak Allah işini güzel yapanları, güzel işlerle meşgul olanları sever' buyruğuna ram oluyor. İşini güzel yapmak, daima güzel işlerle meşgul olmak ve bu vesileyle Rabbimizin sevgisine mazhar olmak nesillerdir milletimizin en büyük gayesidir. Bu anlayışla dünyaya, hayata ve yaşadığı coğrafyaya bakan ecdadımız; demircilikten, nakkaşa, dokumacılıktan hattatlığa, marangozluktan, aktarlığa hemen her sahada çok önemli ustalar yetiştirmiştir. Dünyada geleneksel sanatların unutulmaya yüz tuttuğu bir çağda yaşayan insan hazineleri listemizin her geçen yıl daha da büyümesi, milletçe bu ulvi gayeye sarılmayı sürdürdüğümüzü gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

Ödül töreni

Haber-Buğra OLAÇ/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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