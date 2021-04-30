ERDOĞAN: AŞI TEDARİĞİNDE HERHANGİ BİR SIKINTI YAŞAYACAĞIMIZI KABUL ETMİYORUM -1
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ERDOĞAN: AŞI TEDARİĞİNDE HERHANGİ BİR SIKINTI YAŞAYACAĞIMIZI KABUL ETMİYORUM -1

ERDOĞAN: AŞI TEDARİĞİNDE HERHANGİ BİR SIKINTI YAŞAYACAĞIMIZI KABUL ETMİYORUM -1
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde cuma namazını kıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde cuma namazını kıldı. Erdoğan namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Erdoğan, kovid-19 aşılarıyla ilgili olarak, "Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda zaten elimizde aşı var. Rusya'ya yaptığımız görüşmeleri yaptık Sputnik aşısı geliyor gelecek." dedi.

Erdoğan ayrıca, "Putin ile yapacağımız görüşmelerle Rusya'dan çok ciddi bir aşı gelecek. Almanya'dan aldığımız bir söz var, biontech de gelecek" dedi. Erdoğan yerli aşının ise Eylül-Ekim gibi üretime geçeceğini belirtti.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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