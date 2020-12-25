Erdoğan: "Aşı olacağımı zaten Ayasofya Camisi'nden bir cuma çıkışında açıklamıştım. Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde bu hassasiyete davet...

Erdoğan: "Aşı olacağımı zaten Ayasofya Camisi'nden bir cuma çıkışında açıklamıştım. Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde bu hassasiyete davet ediyorum.