Erdoğan: "Aşı olacağımı zaten Ayasofya Camisi'nden bir cuma çıkışında açıklamıştım. Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde bu hassasiyete davet...
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Erdoğan: "Aşı olacağımı zaten Ayasofya Camisi'nden bir cuma çıkışında açıklamıştım. Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde bu hassasiyete davet...

25.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:01
Erdoğan:

Erdoğan: "Aşı olacağımı zaten Ayasofya Camisi'nden bir cuma çıkışında açıklamıştım. Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde bu hassasiyete davet ediyorum.

Erdoğan: "Aşı olacağımı zaten Ayasofya Camisi'nden bir cuma çıkışında açıklamıştım. Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde bu hassasiyete davet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe

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