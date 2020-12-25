Erdoğan: "Aşı olacağımı zaten Ayasofya Camisi'nden bir cuma çıkışında açıklamıştım. Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde bu hassasiyete davet...
25.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:01
Erdoğan: "Aşı olacağımı zaten Ayasofya Camisi'nden bir cuma çıkışında açıklamıştım. Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde bu hassasiyete davet ediyorum.
Erdoğan: "Aşı olacağımı zaten Ayasofya Camisi'nden bir cuma çıkışında açıklamıştım. Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde bu hassasiyete davet ediyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe