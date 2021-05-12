Erdoğan: "Aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğu...
Erdoğan: "Aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğu bilinciyle hareket ediyoruz.
Erdoğan: "Aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğu bilinciyle hareket ediyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş