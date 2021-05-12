Erdoğan: "Aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğu...
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Erdoğan: "Aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğu...

Erdoğan: 'Aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğu...
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Erdoğan: "Aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğu bilinciyle hareket ediyoruz.

Erdoğan: "Aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğu bilinciyle hareket ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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