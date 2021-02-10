Erdoğan: "Artık köhne siyaset tarzının işi daha zor. 40 benzemezi aynı torbaya sokmaya çalışan ittifak çabaları bu gerçeği değiştirmeye yetmiyor."
10.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:52
Erdoğan: "Artık köhne siyaset tarzının işi daha zor. 40 benzemezi aynı torbaya sokmaya çalışan ittifak çabaları bu gerçeği değiştirmeye yetmiyor.
Erdoğan: "Artık köhne siyaset tarzının işi daha zor. 40 benzemezi aynı torbaya sokmaya çalışan ittifak çabaları bu gerçeği değiştirmeye yetmiyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun