Erdoğan: "Artık biz kendimize yeteceğiz, buna alışacağız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul'da konuştu.
21.09.2019 11:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul'da konuştu.
Kaynak: AA