Erdoğan, Arnavutluk Başbakanını Kabul Etti

Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Erdoğan, Arnavutluk Başbakanını Kabul Etti

Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Kaynak: Dunya.com