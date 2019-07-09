Erdoğan, Arnavut mevkidaşıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı için geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile bir araya geldi. - SARAYBOSNA
Kaynak: İHA
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