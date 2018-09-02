Erdoğan: "Aramıza Fitne Sokmaya Çalışan Fetö Terör Örgütüne Karşı Her Daim Uyanık Olmamız Gerekiyor"
- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Kurdela kesim töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile İmam Serahsi Camisi'nin açılışına katıldı.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Kurdela kesim töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile İmam Serahsi Camisi'nin açılışına katıldı.