Erdoğan: "Aramıza Fitne Sokmaya Çalışan Fetö Terör Örgütüne Karşı Her Daim Uyanık Olmamız Gerekiyor"

Erdoğan: "Aramıza Fitne Sokmaya Çalışan Fetö Terör Örgütüne Karşı Her Daim Uyanık Olmamız Gerekiyor"

- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Kurdela kesim töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile İmam Serahsi Camisi'nin açılışına katıldı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Kurdela kesim töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile İmam Serahsi Camisi'nin açılışına katıldı.

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