Erdoğan: Antalya'daki Afet İçin Gereği Neyse Yerine Getireceğiz (4)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: FELAKETİ YERİNDE GÖRDÜK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da partisinin Cam Piramit'te düzenlenen teşkilat yemeğine katıldı. Burada partililere seslenen Erdoğan, Antalya'da fırtına ve hortum sonrası oluşan felaketi yakından gördüklerini belirterek, felaketin izlerinin silinmesi ve hasarın giderilmesi noktasında devletin etkinliğini de gördüklerini söyledi. Yaraların sarılması için her türlü çabanın gösterildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'ın izni ve devletin desteği ile Antalya'nın felaketin üstesinden geleceğine inanıyorum" dedi.

ÖNCEKİ CHP'Lİ YÖNETİMİ ELEŞTİRDİ

Yerel seçimlerle ilgili de konuşan Erdoğan, 31 Mart'ta tarihi bir zaferin müjdesinin geleceğine inandığını dile getirdi. Erdoğan, "Antalya son 10 yılda hem AK Parti'nin belediyeciliğini, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin istismar belediyeciliğini yaşamış, bizzat tecrübe etmiş bir şehrimizdir. 2009'da yaşanan yol kazasının Antalya'ya çok ciddi maliyetleri olmuştur. Tarihi ilimle, irfanla, hikmetle, Türklük ve İslam'la örülü bu kadim şehir ne yazık ki milletimizin değerlerinden uzak yöneticilerin elinde bir dönem sadece uyuşturucu, alkol gibi skandallarla gündeme gelmiştir. Aynı dönemde Antalya belediyecilik alanında daha doğru düzgün hiçbir hizmet alamamış, hatta çok daha geriye gitmiştir. Antalya'nın başlanmış olan stadyumu bile durduruldu. Milletimiz bu gerilemeyi gördüğü, yaşadığı için 2014 seçimlerinde şehrin yönetimini AK Parti'li kadrolara emanet etmiştir" diye konuştu.

'ANTALYA İKİNCİ BİR YOL KAZASINI KALDIRAMAZ'

Son 5 yılda çok çalıştıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir taraftan iş bilmez yöneticilerin Antalya'da bıraktıkları enkazı temizlerken, diğer taraftan da önemli yatırımlarla şehrin çehresini değiştirdiklerini vurguladı. Antalya'yı 5 yıllık fetret döneminden sonra tekrar eski ihtişamlı günlerine döndürdüklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün karşımızda Türkiye'nin marka şehirlerinden biri olan Antalya var. Turizmden tarıma, ticaretten uluslararası toplantılara kadar ülkemizi başarıyla temsil eden bir Antalya var. Geleceğine umutla bakan bir Antalya var. Yapmak, inşa ve ihya etmek zor, yıkmak kolaydır. AK Parti'siz geçen 5 yıl Antalya'da yıkımın ne kadar kolay olduğunu herkese göstermiştir. Antalya 31 Mart akşamında ikinci bir yol kazasını kaldıramaz. Felaketin tekrarına izin vermemeliyiz. Hepimize çok iş düşüyor. Antalya açısından bugün başlayan bu seçim maratonunu Cumhur İttifakı'na yakışacağına inanıyorum."

MİLLET İTTİFAKI'NI ELEŞTİRDİ

Bölgede meydana gelen son hadiselerin 31 Mart seçimlerini salt bir mahalli seçimler olmaktan çıkardığını dile getiren Erdoğan, "Bu seçimler ülkemiz açısından bir beka meselesine, beka seçimine dönüşmüştür. Bölücü örgütün siyasi uzantıları ve Pensilvanya tarafından desteklenen karşı bloğun vatan gibi, beka gibi, Türkiye'nin istikbali gibi hiçbir hedefi, hassasiyeti yoktur. Bunların yegane hedefi, AK Parti'ye çelme takmak ve Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği başarının öcünü almaktır. Kendilerine ne ad verirlerse versinler Kandil'in, Pensilvanya'nın içinde olduğu bir ittifakın yerli ve milli olması mümkün değildir. CHP'li bir yönetici 'Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır' diyerek dillerinin altındaki baklayı çıkarmıştır. Bölücü örgütün uzantılarına koltuk değnekliği yapmayı millilik olarak gören bir zihniyet ülkemize ve milletimize sadece yıkım, baskı, zulüm ve gözyaşı getirecektir. Milletin değerleriyle kavgalı bir anlayıştan zaten başka bir şey beklenemez" diye konuştu.

'BİR GECE SİZİ DE ARAYABİLİRİM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece İstanbul İl Teşkilatı'nda dosyaları açarak görevlileri aradığını söyledi. Erdoğan, "Hangi sandıkta görevli olduklarını biliyorlar mı diye saat 12.00 ile 01.00 arasında 10 kişiyi aradım. Hamd ettim, hepsi nerede görevli olduğunu biliyor. Bir gece sizin de içinizden birilerini arayabilirim. Gevşekliğe, rehavete yer yok. Özellikle ilk defa seçimlere gidecek gençlere ulaşacak projeler geliştirmenizi, onları ihmal etmemenizi istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasının ardından Antalya Havalimanı'na gitmek üzere Cam Piramit'ten ayrıldı.

Kaynak: DHA