Erdoğan: "Ankara-Niğde Otoyolu'nun ülkemize, sağlayacağı vakit ve yakıt tasarrufu sayesinde yılda 1,6 milyar liranın üzerinde katkısı olacaktır."
16.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:12
Erdoğan: "Ankara-Niğde Otoyolu'nun ülkemize, sağlayacağı vakit ve yakıt tasarrufu sayesinde yılda 1,6 milyar liranın üzerinde katkısı olacaktır.
Erdoğan: "Ankara-Niğde Otoyolu'nun ülkemize, sağlayacağı vakit ve yakıt tasarrufu sayesinde yılda 1,6 milyar liranın üzerinde katkısı olacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal