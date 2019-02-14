Erdoğan: "Anayasa Komitesi Konusundaki Çalışmalarda Henüz Beklediğimiz Hız Yok"
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması SOÇİ (AA) – Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'nda bir araya geldi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması SOÇİ (AA) – Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'nda bir araya geldi. 3 lider toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA