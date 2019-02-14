Erdoğan: "Anayasa Komitesi Konusundaki Çalışmalarda Henüz Beklediğimiz Hız Yok"

Erdoğan: "Anayasa Komitesi Konusundaki Çalışmalarda Henüz Beklediğimiz Hız Yok"

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması SOÇİ (AA) – Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'nda bir araya geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması SOÇİ (AA) – Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'nda bir araya geldi. 3 lider toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA
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