Erdoğan: "(Anayasa Komitesi) BM Genel Sekreterinin Suriye'deki temsilcisinin bir çalışması ve gayreti var. Temenni ediyorum bir an önce bu komite oluşsun ki Suriye halkı kendi geleceğini, kendi iradesiyle teyid etme, tespit etme kararını kararını verebilsin."

Kaynak: AA