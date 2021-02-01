Erdoğan: "Anayasa çalışması terör örgütüyle irtibatlı kesimlerin gölgesinde ülkesiyle kalbi bağlantısı kopuk isimlerle yürütülebilecek bir iş...
01.02.2021 19:57 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:00
Erdoğan: "Anayasa çalışması terör örgütüyle irtibatlı kesimlerin gölgesinde ülkesiyle kalbi bağlantısı kopuk isimlerle yürütülebilecek bir iş değildir"
Erdoğan: "Anayasa çalışması terör örgütüyle irtibatlı kesimlerin gölgesinde ülkesiyle kalbi bağlantısı kopuk isimlerle yürütülebilecek bir iş değildir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş