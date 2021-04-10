Erdoğan: "Anavatanlarını terk etmek zorunda kalan Kırım Tatarı kardeşlerimizin hayat standartlarının iyileştirilmesi bizim için tarihi ve insani bir...
Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel
Erdoğan: "Anavatanlarını terk etmek zorunda kalan Kırım Tatarı kardeşlerimizin hayat standartlarının iyileştirilmesi bizim için tarihi ve insani bir mesuliyettir.
Erdoğan: "Anavatanlarını terk etmek zorunda kalan Kırım Tatarı kardeşlerimizin hayat standartlarının iyileştirilmesi bizim için tarihi ve insani bir mesuliyettir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe