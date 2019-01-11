Erdoğan: "Ana Muhalefet Naylon Poşetlerle Sokağa Dökülebilir Ama Biz Naylon Poşetlere Karşı Savaş...

Erdoğan: "Ana Muhalefet Naylon Poşetlerle Sokağa Dökülebilir Ama Biz Naylon Poşetlere Karşı Savaş...

Erdoğan: "Ana muhalefet naylon poşetlerle sokağa dökülebilir ama biz naylon poşetlere karşı savaş ilan ettik. Bu seçimlerde bez torbalar ve kenevirden yapılmış filelerle inşallah meydanlarda olacağız."

Erdoğan:

Erdoğan: "Ana muhalefet naylon poşetlerle sokağa dökülebilir ama biz naylon poşetlere karşı savaş ilan ettik. Bu seçimlerde bez torbalar ve kenevirden yapılmış filelerle inşallah meydanlarda olacağız."

Kaynak: AA
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