Erdoğan: "Ana Muhalefet Naylon Poşetlerle Sokağa Dökülebilir Ama Biz Naylon Poşetlere Karşı Savaş...
Erdoğan: "Ana muhalefet naylon poşetlerle sokağa dökülebilir ama biz naylon poşetlere karşı savaş ilan ettik. Bu seçimlerde bez torbalar ve kenevirden yapılmış filelerle inşallah meydanlarda olacağız."
Erdoğan: "Ana muhalefet naylon poşetlerle sokağa dökülebilir ama biz naylon poşetlere karşı savaş ilan ettik. Bu seçimlerde bez torbalar ve kenevirden yapılmış filelerle inşallah meydanlarda olacağız."
Kaynak: AA