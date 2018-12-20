Erdoğan Amerika'nın İran'a Yönelik Yaptırımlarına Karşı Çıktığımızı İfade Ediyorum

Erdoğan: Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarına karşı çıktığımızı ifade ediyorum (1) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Türkiye-İran İş Forumu'nda konuştu. Türkiye-İran ilişkilerinin önemine vurgu yapan Erdoğan, Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarına karşı çıktığımızı, Yaptırımın, İran halkını cezalandırmak anlamına geldiğini açıkça ifade ediyorum. Yaptırımları kabul etmediğimizi, hiçkimsenin İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi sonlandıracağımızı düşünmemesi gerektiğini ifade ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA