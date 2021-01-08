Erdoğan: "Amerika'dan uzaya gönderilen uydumuzun yolculuğunun başarılı geçmesini, belirlenen tarihte görevine başlamasını temenni ediyorum."
08.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:32
Erdoğan: "Amerika'dan uzaya gönderilen uydumuzun yolculuğunun başarılı geçmesini, belirlenen tarihte görevine başlamasını temenni ediyorum.
Erdoğan: "Amerika'dan uzaya gönderilen uydumuzun yolculuğunun başarılı geçmesini, belirlenen tarihte görevine başlamasını temenni ediyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu