Erdoğan: "Amerika'dan uzaya gönderilen uydumuzun yolculuğunun başarılı geçmesini, belirlenen tarihte görevine başlamasını temenni ediyorum."
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Erdoğan: "Amerika'dan uzaya gönderilen uydumuzun yolculuğunun başarılı geçmesini, belirlenen tarihte görevine başlamasını temenni ediyorum."

08.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:32
Erdoğan:

Erdoğan: "Amerika'dan uzaya gönderilen uydumuzun yolculuğunun başarılı geçmesini, belirlenen tarihte görevine başlamasını temenni ediyorum.

Erdoğan: "Amerika'dan uzaya gönderilen uydumuzun yolculuğunun başarılı geçmesini, belirlenen tarihte görevine başlamasını temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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