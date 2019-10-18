Erdoğan: Amacımız Rusya ile makul bir anlaşma

18.10.2019 16:33

Suriye konusunda ABD ile varılan uzlaşmanın ardından Cumhurbaşkanı, Rusya'yla da "makul bir anlaşma" sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Erdoğan, Trump'ın mektubuna ilişkinse "Vakti geldiğinde gereken yapılacak" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan anlaşma çerçevesinde Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulmasına ilişkin "Şu andan itibaren 120 saatlik süreç işliyor" dedi. Dolmabahçe'de yabancı basın temsilcilerine seslenen Erdoğan, verilen sözlerin tutulmaması durumunda "120'nci saatin sona erdiği dakika, harekatımız kaldığı yerden kararlı bir şekilde devam edecektir" diye konuştu. Erdoğan, Türk silahlı Kuvvetleri'nin bölgeden ayrılmayacağını da dile getirdi.



Harekat öncesi yürütülen diplomasi trafiği hakkında da bilgi veren Erdoğan, "Harekattan bir gece önce Trump'a telefonda harekata başlayacağımızı söyledim. İlk 1-2 gün Türkiye'nin böyle bir başarı göstereceklerini düşünmedikleri için düşük tepki ortaya koydular. Kısa sürede 30 kilometre derinliğe ulaşınca ABD ve bazı ülkelerin tavrı değişti" ifadelerini kullandı.



ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'daki temasları sonrasında varılan anlaşma ile Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye yönelik operasyonunu beş gün boyunca durdurmuştu. Anlaşma uyarınca 120 saat içerisinde YPG, sınırdan 20 mil yani 32 kilometre güneye çekilmesi gerekiyor.



"Amaç Rusya ile makul bir anlaşma"



Rusya ile yapılacak görüşmeye de değinen Erdoğan, Salı günü Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le meselenin Rusya'yı ve Şam rejimini ilgilendiren taraflarını görüşeceklerini aktardı.



Rusya ile makul bir anlaşmaya varmayı amaçladıklarını söyleyen Erdoğan, "Şartımız rejimin olduğu yerlerden PKK/YPG'nin temizlenmesidir. Münbiç'in rejim tarafından kontrol edilmesi bizim için rahatsızlık sebebi değildir" değerlendirmesini yaptı.



Türkiye'nin harekatı başlatmasının ardından Rusya, Şam yönetimi ve Suriyeli Kürt gruplar arasında arabuluculuk rolü üstlenmişti. Bu arabuluculuğun sonucu olarak Menbiç ve Kobani'ye Suriyeli ve Rus askerler konuşlanmıştı.



Trump'ın mektubuna Erdoğan'dan ilk değerlendirme Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın mektubunu da değerlendirdi. Erdoğan, "Elbette bizler bunu unutmadık. Bu konuyu bugünkü meselemiz ve önceliğimiz olarak da görmüyoruz. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gerekenin yapılacağının da bilinmesini istiyoruz" dedi.



Türk basınına bilgi veren diplomatik kaynaklar "diplomatik nezaketten uzak ifadeler içeren" mektubun "çöpe atıldığını" aktarmıştı. 9 Ekim'de gönderilen mektupta Trump, Erdoğan'a "Eğer bu işi doğru ve insani bir şekilde yaparsanız tarih de sizi iyi hatırlar. Eğer iyi şeyler olmazsa, sizi sonsuza dek hep bir şeytan olarak hatırlarlar. Sert adamı oynama. Aptallık etme! Seni sonra arayacağım" sözleriyle sesleniyordu.



DHA/ÖA,BK,HS



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