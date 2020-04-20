Erdoğan: "Amacımız önlemleri en titiz şekilde uygulayarak salgının seyrini ülkemizin Ramazan...
Erdoğan: "Amacımız önlemleri en titiz şekilde uygulayarak salgının seyrini ülkemizin Ramazan Bayramı sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır.
20.04.2020 19:32 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:32
Erdoğan: "Amacımız önlemleri en titiz şekilde uygulayarak salgının seyrini ülkemizin Ramazan Bayramı sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır."
Kaynak: AA