Erdoğan: "Amacımız, hafta sonu güzel havanın cazibesine kapılıp sokakları, parkları, piknik...
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Erdoğan: "Amacımız, hafta sonu güzel havanın cazibesine kapılıp sokakları, parkları, piknik...

Erdoğan: "Amacımız, hafta sonu güzel havanın cazibesine kapılıp sokakları, parkları, piknik alanlarını, sahilleri dolduracak milyonlarca vatandaşı virüs tehlikesinden korumaktı"

13.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:52
Erdoğan:

Erdoğan: "Amacımız, hafta sonu güzel havanın cazibesine kapılıp sokakları, parkları, piknik alanlarını, sahilleri dolduracak milyonlarca vatandaşı virüs tehlikesinden korumaktı"

Kaynak: AA

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