Erdoğan: "Amacımız, hafta sonu güzel havanın cazibesine kapılıp sokakları, parkları, piknik...
Erdoğan: "Amacımız, hafta sonu güzel havanın cazibesine kapılıp sokakları, parkları, piknik alanlarını, sahilleri dolduracak milyonlarca vatandaşı virüs tehlikesinden korumaktı"
13.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:52
Erdoğan: "Amacımız, hafta sonu güzel havanın cazibesine kapılıp sokakları, parkları, piknik alanlarını, sahilleri dolduracak milyonlarca vatandaşı virüs tehlikesinden korumaktı"
Kaynak: AA