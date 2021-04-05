Erdoğan: "Amaç Montrö Sözleşmesiyle ilgili tartışmaya katkı sağlamaksa bunun mecrası bildiri yayımlamak değil, akademik dünyada görüş ifade etmektir."
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Erdoğan: "Amaç Montrö Sözleşmesiyle ilgili tartışmaya katkı sağlamaksa bunun mecrası bildiri yayımlamak değil, akademik dünyada görüş ifade etmektir.
Erdoğan: "Amaç Montrö Sözleşmesiyle ilgili tartışmaya katkı sağlamaksa bunun mecrası bildiri yayımlamak değil, akademik dünyada görüş ifade etmektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım