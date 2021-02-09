Erdoğan: "Altıncı hedefimiz; Türkiye'yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha ileri bir seviyeye ulaştırmaktır."
09.02.2021 20:37 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:40
Erdoğan: "Altıncı hedefimiz; Türkiye'yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha ileri bir seviyeye ulaştırmaktır.
Erdoğan: "Altıncı hedefimiz; Türkiye'yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha ileri bir seviyeye ulaştırmaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz