Erdoğan: "Almanya Konuşmama İzin Vermeyerek İntihar Ediyor"

Alman yayın organı Die Zeit'e röportaj veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor" dedi. Erdoğan, Hamburg'da gerçekleştirilecek G-20 zirvesi öncesinde haftalık yayın yapan Die Zeit'e konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Almanya ile Türkiye'nin birbirine ihtiyacı olan iki ülke olduklarını vurgulayarak, "FETÖ destekçilerini iade etmediği sürece Almanya'yı teröristleri koruyan ülke olarak göreceğiz" dedi. - Yıldırım