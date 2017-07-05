Erdoğan: Almanya İntihar Ediyor

Erdoğan, "Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor" dedi.

Erdoğan: Almanya İntihar Ediyor

Erdoğan, "Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor" dedi.

Kaynak: Dunya.com