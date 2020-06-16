Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.
16.06.2020 18:09 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:16
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; videokonferans görüşmesinde Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler, koronavirüs ile mücadele, salgın sonrası dönemde atılabilecek adımlar ve ikili ilişkiler ele alındı.
Kaynak: DHA