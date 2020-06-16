Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
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Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
16.06.2020 18:09 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:16

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; videokonferans görüşmesinde Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler, koronavirüs ile mücadele, salgın sonrası dönemde atılabilecek adımlar ve ikili ilişkiler ele alındı.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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