Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

28.02.2020 20:58 | Son Güncelleme: 28.02.2020 20:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İdlib'de yaşanan son gelişmeler ve Suriye krizinin ele alındığı görüşmede, bölgesel meseleler üzerinde iş birliği ve ortak çalışma konuları masaya yatırıldı.

Kaynak: AA