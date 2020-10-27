Erdoğan: "Allah'ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle...
27.10.2020 00:03 | Son Güncelleme: 27.10.2020 00:03
Erdoğan: "Allah'ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz.
Erdoğan: "Allah'ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz