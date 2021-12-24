Erdoğan, Aliyev'in 60. yaş gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak, doğum gününü tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak 60. yaş günü nedeniyle tebrik ettiği, sağlık ve gelecekteki çalışmalarında başarılar dilediği belirtildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de kendisine iyi dileklerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği belirtildi.

İki liderin, görüşme vesilesiyle, Türkiye-Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda artarak ve güçlenerek devam edeceğine olan inancını dile getirdiği kaydedildi. Telefon görüşmesi sırasında, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişme perspektifleri ile ilgili konuların ele alındığı aktarıldı.

(Kamil Nadirli/İHA)

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