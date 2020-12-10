Erdoğan - Aliyev görüşmesi
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Erdoğan - Aliyev görüşmesi

10.12.2020 16:48 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:52

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Heyetlerin takdiminin ardından askeri geçit törenini izleyen Erdoğan ve Aliyev, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Erdoğan - Aliyev görüşmesi
Erdoğan - Aliyev görüşmesi
Erdoğan - Aliyev görüşmesi
Erdoğan - Aliyev görüşmesi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 16:57:01. #1.15#
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