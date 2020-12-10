Erdoğan - Aliyev görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Heyetlerin takdiminin ardından askeri geçit törenini izleyen Erdoğan ve Aliyev, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı