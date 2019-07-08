Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in anıt mezarını ziyaret etti

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Şehitler Anıtı ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in anıt mezarını ziyaret etti.

Kaynak: DHA