Erdoğan: "Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak."
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erdoğan: "Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak."

17.11.2020 19:59 | Son Güncelleme: 17.11.2020 20:02
Erdoğan:

Erdoğan: "Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

Erdoğan: "Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

İlgili Haberler

Son Dakika: Hafta sonları saat 10.00 - 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Son Dakika: Hafta sonları saat 10.00 - 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Başkentte, 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi
Başkentte, 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi
Son Dakika: İstanbul'da 65 yaş ve üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Son Dakika: İstanbul'da 65 yaş ve üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Erdoğan: "65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek." - HaberlerSon dakika haberleri | Somali'deki seller nedeniyle yaklaşık 214 bin kişi göç etmek zorunda kaldı - HaberlerCumhurbaşkanı Erdoğan: "Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak." - HaberlerErdoğan: "Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak." - HaberlerSon dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık ülkemizdeki hiçbir afetin ardından 'Nerede bu devlet?' sesleri yükselmiyor" - HaberlerTürk Kızılay Senegal Delegasyonu 10 köye su götürecek - HaberlerSon dakika gündem: Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 Afgan uyruklu tutuklandı - HaberlerSon dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte devlet içine çöreklenmiş olan vesayetin ve kullandığı araçların tüm izleri, gizli ajandalarıyla, paralel hatlarıyla,... - HaberlerSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık ülkemizdeki hiçbir afetin ardından 'Nerede bu devlet?' sesleri yükselmiyor." - HaberlerSon Dakika: Hafta sonları saat 10.00 - 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak - HaberlerPfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başlandı - HaberlerDamadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Lütfi Elvan Donald Trump Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Öykü Karayel Acun Ilıcalı Aras Bulut İynemli
Spor Mert Günok Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Bursa Çocuk Bakan Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdoğan: "Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak." - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 20:02:41. #1.14#
title