ERDOĞAN: ALDIĞIMIZ KARARIN ARKASINDAN DURMAYA ÇALIŞACAĞIZ (1)
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ERDOĞAN: ALDIĞIMIZ KARARIN ARKASINDAN DURMAYA ÇALIŞACAĞIZ (1)

12.03.2021 14:32 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:52
ERDOĞAN: ALDIĞIMIZ KARARIN ARKASINDAN DURMAYA ÇALIŞACAĞIZ (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor.

İstanbul DHA  - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor. Bütün şartları zorlayacağız, mümkün olduğu kadarıyla aldığımız kararın arkasından durmaya çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı.

Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koronavirüs önlemlerinin sorulması üzerine Erdoğan, "Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor. Bütün şartları zorlayacağız, mümkün olduğu kadarıyla aldığımız kararın arkasından durmaya çalışacağız. Ama netice almakta zorlanıyorsak ister istemez vatandaşımızın sağlığını ön palana çıkararak süreci devam ettireceğiz" dedi.

Aşı görüşmelerinin Çin dışında Almanya ve Rusya ile devam ettiği belirten Erdoğan, "Çin'den ikinci bir paketin gelmesi söz konusu gelebilir. Mutabık kalırsak 50 milyon daha alabiliriz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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