Erdoğan Tarihi Manifestoyu İlan Etti, Tüm Partililer Ayağa Kalkıp Akitleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim manifestosunu açıkladı. Ardından tüm partililer ayağa kalkıp Erdoğan'ın okuduğu metni tekrarlayarak akitleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ataköy'deki Sinan Erdem Spor Salonu'nda, İstanbul 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katılarak seçim manifestosunu açıkladı.
PARTİLİLERİ AYAĞA KALKMAYA DAVET ETTİ
Erdoğan "Akitleşme" adını verdiği konuşmasının son bölümünde salondakilerin ayağa kalkmasını istedi.
ERDOĞAN OKUDU, SALONDAKİLER AYAKTA TEKRARLADI
Erdoğan salondakileri ayağa kaldırarak söylediklerini tekrarlattı. Erdoğan şunları söyledi:
Şimdi hep birlikte tekrar edelim...
Yemin olsun yolumuzdan dönmeyiz...
Yemin olsun hedeflerimizden vazgeçmeyiz...
Yemin olsun kardeşliğimize halel getirmeyiz...
Rabbim davamızı, birliğimizi, ahdimizi aziz; yolumuzu açık eylesin...