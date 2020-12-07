Erdoğan: "Akdeniz'deki sorunları, birbirimizi dışlayarak değil, bölgedeki tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak çözebileceğimize inanıyoruz."
07.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:02
Erdoğan: "Akdeniz'deki sorunları, birbirimizi dışlayarak değil, bölgedeki tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak çözebileceğimize inanıyoruz.
Erdoğan: "Akdeniz'deki sorunları, birbirimizi dışlayarak değil, bölgedeki tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak çözebileceğimize inanıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan