Erdoğan: AK Partimizin 20'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerini erteledik

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 kişi için başsağlığı dileğinde bulunarak, "Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız AK Partimizin 20'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerini...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 kişi için başsağlığı dileğinde bulunarak, "Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız AK Partimizin 20'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerini erteleme kararı aldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için başsağlığı masajı paylaştı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşamını yitiren 17 kişiye Allah'tan rahmet, yakınları ve Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Selin etkili olduğu bölgelerde devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla yoğun bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Erdoğan, açıklamasına şöyle devam etti: "3 ilimizdeki sel felaketine; 4 bin 644 personel, 610 araç, 437 iş makinesi, 66 ambulans, 19 helikopter, 3 mobil koordinasyon TIR'ı, 24 bot, 18 motopomp ve daha birçok farklı ekipman ve imkan ile müdahale etmekteyiz. Sel bölgelerinde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak, kısmen ya da tamamen kapanan ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve selin sebep olduğu tahribatla birlikte oluşan mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."'AK PARTİMİZİN 20'NCİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİNİ ERTELEDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız AK Partimizin 20'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık. Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı