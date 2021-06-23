Erdoğan: "(AK Partili belediye başkanlarına) Sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı, 2023'teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği...
Erdoğan: "(AK Partili belediye başkanlarına) Sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı, 2023'teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını etkileyecek.
Erdoğan: "(AK Partili belediye başkanlarına) Sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı, 2023'teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını etkileyecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal